Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри: Джошуа упадёт после нескольких пропущенных ударов от меня
Тайсон уверен в своем превосходстве
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о вероятном сопернике, обладателе титулов по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа. По словам Фьюри, у Джошуа "не самое большое сердце".
"Всё просто, мне нужно попасть ему по лицу несколько раз. У него не самое большое сердце, после нескольких пропущенных ударов он упадёт. У него нет нужной стойкости и по нему можно попасть. Когда донесу до него удар, всё закончится быстро.
Надеюсь, что моим следующим соперником будет именно Джошуа, но я не могу ждать его слишком долго, мне необходимо оставаться в деле", — приводит слова Фьюри BoxingScene.
Ожидается, что в 2021 году Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри проведут два поединка.
Популярное сейчас
- Чеферин: Игрокам Суперлиги будет запрещено играть на чемпионатах мира и Евро
- Аталанта и еще пара клубов Серии А призвали исключить Юве, Интер и Милан из итальянского первенства
- Уведомили письмом: клубы Суперлиги обратились в суд, чтобы не позволить УЕФА и ФИФА сорвать турнир
- Редкач и Прогрейc провели официальную процедуру взвешивания. Видео
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО