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Фьюри: Джошуа упадёт после нескольких пропущенных ударов от меня

Бокс
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Тайсон уверен в своем превосходстве

Фьюри: Джошуа упадёт после нескольких пропущенных ударов от меня

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о вероятном сопернике, обладателе титулов по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа. По словам Фьюри, у Джошуа "не самое большое сердце".

"Всё просто, мне нужно попасть ему по лицу несколько раз. У него не самое большое сердце, после нескольких пропущенных ударов он упадёт. У него нет нужной стойкости и по нему можно попасть. Когда донесу до него удар, всё закончится быстро.

Надеюсь, что моим следующим соперником будет именно Джошуа, но я не могу ждать его слишком долго, мне необходимо оставаться в деле", — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Ожидается, что в 2021 году Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри проведут два поединка.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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