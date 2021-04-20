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Редкачу присудили поражение нокаутом в бою с Прогрейсом
Симуляция не прошла
фото - boxingscene.com
Украинец Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) на прошлой неделе со скандалом проиграл бывшему чемпиону мира в первом полусреднем весе Реджису Прогрейсу (26-1, 22 KO).
В шестом раунде Редкач симулировал удар ниже пояса и отказался продолжать поединок. По регламенту были оглашены результаты судейских записок на момент остановки поединка – на всех трех картах лидировал Прогрейс.
Теперь же комиссия после изучения записей боя присудила Прогрейсу победу техническим нокаутом. Таким образом, в послужном списке Редкача появилось третье досрочное поражение, а Прогрейс улучшил свой процент побед нокаутом до 81,4.
Ранее Иван Редкач
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