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Редкачу присудили поражение нокаутом в бою с Прогрейсом

Бокс
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Симуляция не прошла

Редкачу присудили поражение нокаутом в бою с Прогрейсом

фото - boxingscene.com

Новина українською

Украинец Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) на прошлой неделе со скандалом проиграл бывшему чемпиону мира в первом полусреднем весе Реджису Прогрейсу (26-1, 22 KO).

В шестом раунде Редкач симулировал удар ниже пояса и отказался продолжать поединок. По регламенту были оглашены результаты судейских записок на момент остановки поединка – на всех трех картах лидировал Прогрейс.

Теперь же комиссия после изучения записей боя присудила Прогрейсу победу техническим нокаутом. Таким образом, в послужном списке Редкача появилось третье досрочное поражение, а Прогрейс улучшил свой процент побед нокаутом до 81,4.

Ранее Иван Редкач эмоционально отреагировал на критику после поражения от Прогрейса.

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В статье: Реджис Прогрейс Иван Редкач
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