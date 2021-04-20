Редкачу присудили поражение нокаутом в бою с Прогрейсом

Украинец Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) на прошлой неделе со скандалом проиграл бывшему чемпиону мира в первом полусреднем весе Реджису Прогрейсу (26-1, 22 KO).

В шестом раунде Редкач симулировал удар ниже пояса и отказался продолжать поединок. По регламенту были оглашены результаты судейских записок на момент остановки поединка – на всех трех картах лидировал Прогрейс.

Теперь же комиссия после изучения записей боя присудила Прогрейсу победу техническим нокаутом. Таким образом, в послужном списке Редкача появилось третье досрочное поражение, а Прогрейс улучшил свой процент побед нокаутом до 81,4.