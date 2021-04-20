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Бой Джошуа и Фьюри может пройти в Саудовской Аравии

Бокс
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Ждем окончательного решения

Бой Джошуа и Фьюри может пройти в Саудовской Аравии

Новина українською

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что громкий поединок за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) может принять Джидда (Саудовская Аравия).

По словам Арума, организаторы также рассматривают варианты с Катаром, Узбекистаном, Россией, США и Великобританией.

У промоутеров три рабочих даты – 24 июля, 31 июля или 7 августа.

Призовой фонд в первом бою будет разделен поровну. Ожидается, что Фьюри и Джошуа одновременно выйдут на ринг, поскольку ни один из чемпионов не хочет идти на уступки.

Победитель боя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри станет первым с 1999 года абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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Источник:
Vringe.com

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