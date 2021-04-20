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5 случаев, когда Ломаченко издевался над соперниками. ВИДЕО
Ностальгируете по таком Василию?
До перехода в легкий вес Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) настолько превосходил соперников, что позволял себе творить шоу в ринге.
Официальный YouTube-канал промоутерской компании Top Rank вспоминает, как двукратный олимпийский чемпион издевался над Джейсоном Сосой, Гильермо Ригондо, Николосом Уолтерсом и другими.
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