  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. 5 случаев, когда Ломаченко издевался над соперниками. ВИДЕО
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

5 случаев, когда Ломаченко издевался над соперниками. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

Ностальгируете по таком Василию?

5 случаев, когда Ломаченко издевался над соперниками. ВИДЕО

Новина українською

До перехода в легкий вес Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) настолько превосходил соперников, что позволял себе творить шоу в ринге.

Официальный YouTube-канал промоутерской компании Top Rank вспоминает, как двукратный олимпийский чемпион издевался над Джейсоном Сосой, Гильермо Ригондо, Николосом Уолтерсом и другими.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...