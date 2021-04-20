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Флойд Мейвезер сменил имидж

Бокс
(1 голосов)

Боксер отрастил волосы

Флойд Мейвезер сменил имидж

Новина українською

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер кардинально сменил имидж. Впервые за долгое время американец отрастил волосы.

На протяжении большей части карьеры Мейвезер появлялся на ринге выбритым наголо, но теперь перешёл к новому образу.

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В статье: Флойд Мейвезер
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