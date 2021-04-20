Флойд Мейвезер сменил имидж

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер кардинально сменил имидж. Впервые за долгое время американец отрастил волосы.

На протяжении большей части карьеры Мейвезер появлялся на ринге выбритым наголо, но теперь перешёл к новому образу.