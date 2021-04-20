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Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут бой в Саудовской Аравии
Об этом пишет обозреватель Майкл Бенсон
Объединительный поединок в супертяжёлом весе за звание абсолютного чемпиона мира между обладателем титула по версии WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа пройдёт в Саудовской Аравии.
"Боб Арум подтвердил, что поединок Фьюри с Джошуа пройдёт в Саудовской Аравии. Он добавил, что, вероятнее всего, встреча состоится в Джидде. В Саудовской Аравии выбирают из трёх дат — 24 июля, 31 июля, 7 августа", — написал на своей странице в "Твиттере" обозреватель Майкл Бенсон.
Напомним, ожидается, что Джошуа и Фьюри проведут как минимум два поединка.
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