Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут бой в Саудовской Аравии

Объединительный поединок в супертяжёлом весе за звание абсолютного чемпиона мира между обладателем титула по версии WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа пройдёт в Саудовской Аравии.

"Боб Арум подтвердил, что поединок Фьюри с Джошуа пройдёт в Саудовской Аравии. Он добавил, что, вероятнее всего, встреча состоится в Джидде. В Саудовской Аравии выбирают из трёх дат — 24 июля, 31 июля, 7 августа", — написал на своей странице в "Твиттере" обозреватель Майкл Бенсон.

Напомним, ожидается, что Джошуа и Фьюри проведут как минимум два поединка.