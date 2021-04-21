Джошуа может выйти на бой с Фьюри без тренера

Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в бою с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) в конце июля или в начале августа должен поспорить за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Не исключено, что чемпион WBA, WBO и IBF будет вынужден выйти на ринг без своего тренера Роба Маккрэкена, который параллельно с работой с Джошуа занимает должность главного тренера олимпийской сборной Великобритании.

"Это может быть неуместно, но это потенциальная проблема, которую нужно решать. Знаю, Роб очень ответственно относится к своей работе в сборной. Он любит эту работу и этих детишек. Это очень неприятная ситуация.

Согласен, Олимпийские игры – большое событие. Но я реально считаю, что этот бой еще больше. Да, многие со мной не согласятся. Но я так чувствую", - говорит промоутер Джошуа Эдди Хирн.