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Джошуа может выйти на бой с Фьюри без тренера
Неожиданная проблема для Энтони
Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в бою с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) в конце июля или в начале августа должен поспорить за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Не исключено, что чемпион WBA, WBO и IBF будет вынужден выйти на ринг без своего тренера Роба Маккрэкена, который параллельно с работой с Джошуа занимает должность главного тренера олимпийской сборной Великобритании.
"Это может быть неуместно, но это потенциальная проблема, которую нужно решать. Знаю, Роб очень ответственно относится к своей работе в сборной. Он любит эту работу и этих детишек. Это очень неприятная ситуация.
Согласен, Олимпийские игры – большое событие. Но я реально считаю, что этот бой еще больше. Да, многие со мной не согласятся. Но я так чувствую", - говорит промоутер Джошуа Эдди Хирн.
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