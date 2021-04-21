  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа может выйти на бой с Фьюри без тренера
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа может выйти на бой с Фьюри без тренера

Бокс
(1 голосов)

Неожиданная проблема для Энтони

Джошуа может выйти на бой с Фьюри без тренера

Новина українською

Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в бою с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) в конце июля или в начале августа должен поспорить за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Не исключено, что чемпион WBA, WBO и IBF будет вынужден выйти на ринг без своего тренера Роба Маккрэкена, который параллельно с работой с Джошуа занимает должность главного тренера олимпийской сборной Великобритании.

"Это может быть неуместно, но это потенциальная проблема, которую нужно решать. Знаю, Роб очень ответственно относится к своей работе в сборной. Он любит эту работу и этих детишек. Это очень неприятная ситуация.

Согласен, Олимпийские игры – большое событие. Но я реально считаю, что этот бой еще больше. Да, многие со мной не согласятся. Но я так чувствую", - говорит промоутер Джошуа Эдди Хирн.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...