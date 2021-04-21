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Лопес: Ходят слухи, что у Ломаченко есть психологические проблемы после поражения
Теофимо вспомнил бой с украинцем
Абсолютный чемпион мира по боксу в лёгком весе Теофимо Лопес рассказал, что у бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко появились психологические проблемы, после того как украинец потерпел от него поражение.
"Ходят слухи, что у Ломаченко есть психологические проблемы после поражения. В этом плане ты остаёшься сфокусированным, если продолжаешь тренироваться. Ты однажды проигрываешь, и порой это плохо заканчивается", — рассказал Лопес в интервью YouTube-каналу EsNews.
В октябре 2020 года Ломаченко неожиданно проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей.
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