Лопес: Ходят слухи, что у Ломаченко есть психологические проблемы после поражения

Абсолютный чемпион мира по боксу в лёгком весе Теофимо Лопес рассказал, что у бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко появились психологические проблемы, после того как украинец потерпел от него поражение.

"Ходят слухи, что у Ломаченко есть психологические проблемы после поражения. В этом плане ты остаёшься сфокусированным, если продолжаешь тренироваться. Ты однажды проигрываешь, и порой это плохо заканчивается", — рассказал Лопес в интервью YouTube-каналу EsNews.

В октябре 2020 года Ломаченко неожиданно проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей.