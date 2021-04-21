  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Лопес: Ходят слухи, что у Ломаченко есть психологические проблемы после поражения
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лопес: Ходят слухи, что у Ломаченко есть психологические проблемы после поражения

Бокс
(1 голосов)

Теофимо вспомнил бой с украинцем

Лопес: Ходят слухи, что у Ломаченко есть психологические проблемы после поражения

Новина українською

Абсолютный чемпион мира по боксу в лёгком весе Теофимо Лопес рассказал, что у бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко появились психологические проблемы, после того как украинец потерпел от него поражение.

"Ходят слухи, что у Ломаченко есть психологические проблемы после поражения. В этом плане ты остаёшься сфокусированным, если продолжаешь тренироваться. Ты однажды проигрываешь, и порой это плохо заканчивается", — рассказал Лопес в интервью YouTube-каналу EsNews.

В октябре 2020 года Ломаченко неожиданно проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...