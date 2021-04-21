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Энтони Джошуа пригласил Кличко, Мейвезера и Холифилда в тренировочный лагерь

Бокс
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Они могут помочь британцу подготовиться к поединку с Фьюри

Энтони Джошуа пригласил Кличко, Мейвезера и Холифилда в тренировочный лагерь

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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа рассказал, кого хотел бы видеть в своём тренировочном лагере в преддверии поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри, обладателем пояса WBC. По словам Джошуа, он хотел бы видеть Владимира Кличко, Флойда Мейвезера и Эвандера Холифилда.

"Боксёры должны держаться вместе. Львы — быть вместе со львами. И хорошим боксёрам, чтобы становиться сильнее, нужно быть рядом с теми, кто ещё лучше.

Хотел бы видеть в своём лагере Владимира Кличко. Двери для него всегда открыты. Это же касается Флойда Мейвезера, Эвандера Холифилда и других», — приводит слова британца BoxingScene.

Напомним, Джошуа и Фьюри договорились о двух боях.

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В статье: Владимир Кличко Энтони Джошуа
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