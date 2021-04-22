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Гвоздик: Заинтересовать меня могут только деньги
Зато честно
Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) в прямом эфире на своей странице в Instagram прояснил свою позицию по возобновлению карьеры.
«Когда после победы Смита в инстаграме я написал, что кое-кто мне обещал поединок с победителем, я не пытался схватиться за соломинку, лишь бы мне дали бой.
Если мне и предложат что-то, то я, наверное, не соглашусь. Свое решение я принял еще год назад.
Если оставить интригу, то можете, конечно, мне предложить варианты, обсудим. Пояса мне уже не интересны, заинтересовать могут только деньги», - сказал украинец.
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