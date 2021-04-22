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Мейвезер проведет бой со звездой YouTube
Флойд любит такие шоу-бои
Легендарный Флойд Мейвезер 5 июня проведет выставочный бой с известным YouTube-блогером Логаном Полом, сообщает The Athletic.
Принять бой одного из лучших боксеров в истории могут Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Майами, Даллас и Атланта.
Логан Пол является старшим братом еще одного популярного блогера Джейка Пола, который на прошлой неделе в первом раунде отправил в нокаут бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена.
Мейвезер официально завершил карьеру в 2017 году после победы над экс-чемпионом UFC Конором МакГрегором, но с тех пор американец периодически возвращается на ринг на выставочные бои.
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