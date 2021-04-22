  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Мейвезер проведет бой со звездой YouTube
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мейвезер проведет бой со звездой YouTube

Бокс
(1 голосов)

Флойд любит такие шоу-бои

Мейвезер проведет бой со звездой YouTube

Новина українською

Легендарный Флойд Мейвезер 5 июня проведет выставочный бой с известным YouTube-блогером Логаном Полом, сообщает The Athletic.

Принять бой одного из лучших боксеров в истории могут Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Майами, Даллас и Атланта.

Логан Пол является старшим братом еще одного популярного блогера Джейка Пола, который на прошлой неделе в первом раунде отправил в нокаут бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена.

Мейвезер официально завершил карьеру в 2017 году после победы над экс-чемпионом UFC Конором МакГрегором, но с тех пор американец периодически возвращается на ринг на выставочные бои.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джошуа может выйти на бой с Фьюри без тренера.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бокс Флойд Мейвезер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...