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Ломаченко поймал щучку – и сразу же отпустил
Рыбалка не ради наживы
Бывший гегемон легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на своей странице в Instagram показал, как проводит досуг с удочкой в руках.
"Спортивная рыбалка, как способ отдохнуть от суеты", - написал двукратный олимпийский чемпион.
Ожидается, что Ломаченко вернется на ринг летом текущего года, а его следующим соперником станет японец Масайоши Накатани.
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