Ломаченко поймал щучку – и сразу же отпустил

Бывший гегемон легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на своей странице в Instagram показал, как проводит досуг с удочкой в руках.

"Спортивная рыбалка, как способ отдохнуть от суеты", - написал двукратный олимпийский чемпион.

Ожидается, что Ломаченко вернется на ринг летом текущего года, а его следующим соперником станет японец Масайоши Накатани.