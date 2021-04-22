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Менеджер Паркера: Джозеф отправит Чисору на пенсию

Бокс
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Бой состоится 1-го мая

Менеджер Паркера: Джозеф отправит Чисору на пенсию

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Менеджер экс-чемпиона супертяжелого веса, новозеландца Джозефа Паркера, Дэйв Хиггинс практически не сомневается в победе в бою с британцем Дереком Чисорой, поединок с которым состоится 1-го мая в Манчестере.

"Чисора может удивить и оформить нокаут, как он сделал это в бою с Карлосом Такамом, поэтому мы должны оставаться начеку.

Если предположить, что Джозеф Паркер не совершит глупую ошибку и выполнит свой план на бой, то у меня нет сомнений в том, что он отправит Чисору на пенсию", - сказал Хиггинс.

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В статье: Джозеф Паркер Дерек Чисора
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