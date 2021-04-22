Менеджер Паркера: Джозеф отправит Чисору на пенсию

Менеджер экс-чемпиона супертяжелого веса, новозеландца Джозефа Паркера, Дэйв Хиггинс практически не сомневается в победе в бою с британцем Дереком Чисорой, поединок с которым состоится 1-го мая в Манчестере.

"Чисора может удивить и оформить нокаут, как он сделал это в бою с Карлосом Такамом, поэтому мы должны оставаться начеку.

Если предположить, что Джозеф Паркер не совершит глупую ошибку и выполнит свой план на бой, то у меня нет сомнений в том, что он отправит Чисору на пенсию", - сказал Хиггинс.