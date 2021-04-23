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Владимир Кличко провел спарринг с Усиком
Они неоднократно выходили друг против друга
Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк сообщил, что Александр Усик (18-0, 13 КО) в процессе подготовки к третьему бою в супертяжелом весе провел спарринг с легендой дивизиона Владимиром Кличко.
"Я знаю, что у Усика спарринг с Кличко был не так давно и не один. Но это больше был не спарринг, а отработка. Владимир выходил против Усика в ринг, я там не присутствовал, поэтому не могу вам сказать, чем это закончилось.
Но точно обошлось без нокаутов и нокдаунов. Один вышел разогреться, второй готовился к какому-то поединку, хотел немного перенять опыт. Была классная работа.
Я думаю, что если Владимир захотел бы вернуться, то он так же поработал бы с Усиком, потому что Александр – действующий супертяж, он находится в топах. С кем боксировать, если не с ним? Но он же левша… Это может быть проблемой. Это точно не будет лишним, если Владимир будет готовиться к бою с Фьюри", - заявил Красюк.
Ожидается, что Александр Усик летом проведет бой с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за титул временного чемпиона WBO.
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