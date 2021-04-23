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Ломаченко показал, как отрабатывает силу удара. ВИДЕО
Украинец продолжает подготовку к камбэку
Бывший лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в Instagram опубликовал фрагмент своей ударной тренировки.
Ломаченко в первом бою после сенсационного поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) может встретиться с японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО). Ожидается, что поединок пройдет летом 2021 года.
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Комментарии (1)
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romankuzma32 (Львов)
23.04.2021 в 15:25
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