Ломаченко показал, как отрабатывает силу удара. ВИДЕО

СУДЯ ПО ВИДЕО, ЛОМАЧЕНКО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЕРЕХОДИТ В РАНГ "БЫВШИХ" - ОТРАСТИЛ СТАРИКОВСКУЮ БОРОДУ, ОБРЮЗГ, КАК АЛЬВАРЕС. А ВОТ СИЛОВЫМ УДАРАМ ОН, СУДЯ ПО ВСЕМУ, ТОЛЬКО УЧИТСЯ, ПРИЧЁМ БЕЗ ОСОБОГО УСПЕХА. ТУТ "ВЕЛИКОМУ НОКАУТЁРУ" НУЖНО ЕЩЁ НЕ ОДНО ДЕСЯТИЛЕТИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ. ЯПОНЕЦ НАКАТАНИ ЕДВА ЛИ ОКАЖЕТ ЛОМАЧЕНКУ ДОСТОЙНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ВПРОЧЕМ, И ТАКОЕ), НО ВООБЩЕ ВАСИЛИЮ ПОРА ПРОЩАТЬСЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РИНГОМ. ПАПА ВСЕГДА ВОЗЬМЁТ ЕГО В СВОЙ СПОРТЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ.