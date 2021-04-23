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Ломаченко показал, как отрабатывает силу удара. ВИДЕО

Бокс
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Украинец продолжает подготовку к камбэку

Ломаченко показал, как отрабатывает силу удара. ВИДЕО

Новина українською

Бывший лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в Instagram опубликовал фрагмент своей ударной тренировки.

Ломаченко в первом бою после сенсационного поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) может встретиться с японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО). Ожидается, что поединок пройдет летом 2021 года.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс
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Комментарии (1)
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romankuzma32 (Львов)
23.04.2021 в 15:25
СУДЯ ПО ВИДЕО, ЛОМАЧЕНКО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЕРЕХОДИТ В РАНГ "БЫВШИХ" - ОТРАСТИЛ СТАРИКОВСКУЮ БОРОДУ, ОБРЮЗГ, КАК АЛЬВАРЕС. А ВОТ СИЛОВЫМ УДАРАМ ОН, СУДЯ ПО ВСЕМУ, ТОЛЬКО УЧИТСЯ, ПРИЧЁМ БЕЗ ОСОБОГО УСПЕХА. ТУТ "ВЕЛИКОМУ НОКАУТЁРУ" НУЖНО ЕЩЁ НЕ ОДНО ДЕСЯТИЛЕТИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ. ЯПОНЕЦ НАКАТАНИ ЕДВА ЛИ ОКАЖЕТ ЛОМАЧЕНКУ ДОСТОЙНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ВПРОЧЕМ, И ТАКОЕ), НО ВООБЩЕ ВАСИЛИЮ ПОРА ПРОЩАТЬСЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РИНГОМ. ПАПА ВСЕГДА ВОЗЬМЁТ ЕГО В СВОЙ СПОРТЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ.
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