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Рой Джонс: де ла Хойя? Он меня не интересует
Поединка не будет
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший заявил, что его не интересует бой с бывшим чемпионом мира в шести весовых категориях Оскаром де ла Хойей, который недавно объявил о возобновлении карьеры.
"Нет, меня не интересует Оскар де ла Хойя. У нас с ним разные весовые категории, поэтому нет. Есть несколько других боксёров, которых я готов рассмотреть в качестве соперников. Лучше уж второй бой с Майком, чем поединок с Оскаром", — рассказал Джонс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Напомним, Рой Джонс в ноябре минувшего года уже провёл один выставочный поединок, сведя к ничьей встречу с Майком Тайсоном.
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