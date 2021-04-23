Рой Джонс: де ла Хойя? Он меня не интересует

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший заявил, что его не интересует бой с бывшим чемпионом мира в шести весовых категориях Оскаром де ла Хойей, который недавно объявил о возобновлении карьеры.

"Нет, меня не интересует Оскар де ла Хойя. У нас с ним разные весовые категории, поэтому нет. Есть несколько других боксёров, которых я готов рассмотреть в качестве соперников. Лучше уж второй бой с Майком, чем поединок с Оскаром", — рассказал Джонс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, Рой Джонс в ноябре минувшего года уже провёл один выставочный поединок, сведя к ничьей встречу с Майком Тайсоном.