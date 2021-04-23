  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Рой Джонс: де ла Хойя? Он меня не интересует
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рой Джонс: де ла Хойя? Он меня не интересует

Бокс
(1 голосов)

Поединка не будет

Рой Джонс: де ла Хойя? Он меня не интересует

Новина українською

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший заявил, что его не интересует бой с бывшим чемпионом мира в шести весовых категориях Оскаром де ла Хойей, который недавно объявил о возобновлении карьеры.

"Нет, меня не интересует Оскар де ла Хойя. У нас с ним разные весовые категории, поэтому нет. Есть несколько других боксёров, которых я готов рассмотреть в качестве соперников. Лучше уж второй бой с Майком, чем поединок с Оскаром", — рассказал Джонс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, Рой Джонс в ноябре минувшего года уже провёл один выставочный поединок, сведя к ничьей встречу с Майком Тайсоном.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оскар Де Ла Хойя Рой Джонс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...