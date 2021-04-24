Корри Сандерс – воин из ЮАР, который изменил жизнь братьев Кличко

Оригинал статьи – BoxingInsider.com

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Текст впервые был опубликован 24 августа 2012 года, на следующий день после смерти Корри Сандерса

Когда экс-чемпион мира в супертяжелом весе Корри Сандерс почти девять лет назад в результате бессмысленного акта трусости грабителей был застрелен на родине в ЮАР, одними из первых публичные соболезнования семье боксера выразили Владимир и Виталий Кличко, которые в те годы единолично держали в своих руках все титулы в хэвивейте.

«Мы были шокированы, узнав о внезапной смерти Корри Сандерса, и хотим выразить искренние соболезнования его семье. Мы будем помнить Корри как великого человека как на ринге, так и за его пределами. Он был великим бойцом с большим сердцем, который всегда положительно представлял бокс», - говорилось в заявлении украинских чемпионов.

Нет сомнений в том, что Виталий и Владимир Кличко искренне переживали после трагической смерти Корри Сандерса, потому что всякий раз, когда заходит речь о наследии украинских братьев, этот бесстрашный южноафриканец всегда будет присутствовать в качестве одной из главных фигур. Два боя Сандерса с Кличко не только помогли понять, кем на самом деле являются Виталий и Владимир, но и несомненно сделали двух братьев лучше, чем они были до того момента, как познакомились с пудовыми кулаками «Бомбардировщика».

Суровый урок для Владимира

К марту 2003 года Владимир Кличко подошел в отличном настроении – украинец почти три года успешно держал в своих руках пояс WBO, причем после победы над Крисом Бердом в октябре 2000-го каждая из пяти защит Кличко-младшего неизменно заканчивалась досрочной победой.

Корри Сандерс на четвертом десятке не был слишком активным. После тяжелого поражения нокаутом в бою с Хасимом Рахманом в мае 2000 года африканец провел только два поединка, досрочно побив Майкла Спротта и Отиса Тисдейла. Его считали подмастерьем, человеком с огромным природным талантом, который почему-то никогда не использовал его по максимуму.

Тем временем Кличко-младший под руководством Фрица Здунека стал забывать первое поражение в карьере от Росса Пьюритти и поверил в свою неуязвимость. На том этапе карьеры «Доктор Стальной Молот» был машиной для штамповки нокаутов и слабо напоминал рационального убийцу, которым позднее стал под чутким присмотром Эмануэля Стюарда. Владимир еще до выхода на ринг записал в свое резюме очередной нокаут, больше думая о предстоящем запланированном отпуске, чем о той угрозе, которая могла исходить от Сандерса.

«Я вышел на ринг, думая, что нокаутирую этого парня за один раунд и поеду домой. Это худший способ мышления. Это психологическая катастрофа. Вы не можете думать об отпуске, когда собираетесь выйти на ринг. За всю мою карьеру никто меня так не бил», - вспоминал Кличко-младший в 2009 году.

Пока Кличко готовился к проходному бою, Сандерс немного сбросил вес, плотно поработал со спортивным психологом и вышел на ринг в Германии доказывать, что его очень зря презрительно называют подмастерьем, не отдавая должного уважения его боксерскому таланту. И Кличко был застигнут врасплох…

Нет смысла описывать, что в тот день происходило на ринге. Проще воочию еще раз увидеть это, ведь бой продлился чуть больше трех минут чистого времени.

Корри Сандерс в один миг внес свое имя в список чемпионов мира в супертяжелом весе и положил начало переломному этапу в карьере Владимира Кличко.

В следующий раз супертяжелый вес потрясет апсет подобного масштаба лишь летом 2019 года, когда Энтони Джошуа в Нью-Йорке провалит бой против Энди Руиса.

Виталий идет на выручку

Когда Корри Сандерс за три минуты уничтожил младшего брата, Виталий Кличко, казалось, пытался незамедлительно вызвать южноафриканца на реванш. Нынешний мэр Киева агрессивно кричал в сторону Корри: «Этот пояс принадлежит нам, это семейная собственность. Ты сразишься со мной следующим!»

Любой, кто видел отличный документальный фильм о братьях Кличко, знает, насколько Виталий трепетно относится к данному матери обещанию всегда защищать своего младшего брата. Сложно однозначно ответить, был ли Виталий прав, когда на личном уровне воспринял тот урок смирения, который Сандерс преподал Владимиру.

Как отреагировал Корри на поведение Кличко-старшего? Новый чемпион WBO остался равнодушным, хотя и немного разочаровался такой бурной реакцией Виталия.

«Для меня это не было большой проблемой. Я просто сказал Виталию: «Я побил твоего брата, и в следующий раз я побью тебя. В ту ночь пояс заслужил я, никто другой. Он не имел права выходить на ринг, потому что это было мое время, а не его», - говорил Сандерс после своего триумфа в Ганновере.

После сложных переговоров в апреле 2004-го Корри Сандерс и Виталий Кличко все-таки оказались на одном ринге в бою за вакантный титул WBC. Что интересно, активное участие в подготовке африканца к столкновению с Кличко-старшим принял сам Леннокс Льюис, который годом ранее крайне противоречиво побил украинца, после чего отказался дать ему реванш и ушел на пенсию.

OTD 2004 - Vitali Klitschko KO 8 Corrie Sanders at Staples Center, Los Angeles. Wins vacant WBC Heavyweight Title. "I was surprised he never went down, " said Klitschko, 34-2 with 33 knockouts. "He took so many punches it was unbelievable." pic.twitter.com/4XK0CKFfDp — Ringside Seat (@RingsideSeatMag) April 24, 2020

Виталий Кличко для камер HBO показательно заявлял, что бой с Сандерсом – это не просто очередной поединок, а семейное дело. И в ту ночь Кличко-младший дрался не только за себя, а и за младшего брата, который привычно находился в его углу и выполнял функции одного из секундантов.

По заявлениям СМИ, 38-летний Сандерс в тренировочном лагере страдал из-за проблем со спиной. В вечер боя с Виталием он совсем был не похож на того боксера, который годом ранее сокрушил Владимира, но даже в таком состоянии Корри с его сумасшедшим ударом организовал для Кличко-старшего одно из сложнейших испытаний в карьере, а бой в Лос-Анджелесе, несомненно, стал одним из самых ярких фрагментов богатой на события карьеры братьев Кличко.

Сандерс прекрасно понимал, что с его физической формой затягивать бой будет сопоставимо самоубийству, поэтому Корри уже в первом раунде пытался провернуть с Виталием тот же трюк, на который купился наивный Владимир. Африканец не учел только одного – Кличко-старший за 47 боев на профи-ринге никогда не оказывался даже в нокдауне. Пробить стальной подбородок Виталия оказалось непосильной задачей даже для Сандерса.

Vitali Klitschko won the vacant WBC world heavyweight crown #OnThisDay in 2004 with a Round 8 TKO of Corrie Sanders at the Staples Center in Los Angeles. pic.twitter.com/UAczlnCASM — Historic Boxing (@BoxerJoeGrim) April 24, 2020

Легенда о сумасшедшей «держалке» Кличко-старшего пошла гулять по просторам мира бокса после того, как Виталий стойко выдержал злобные апперкоты Леннокса Льюиса, а в бою с Сандерсом она превратилась в суровую реальность для каждого, кто оказывался напротив украинца. Старший брат выдержал все те бомбы, которыми Сандерс отчаянно забрасывал его в первой половине боя и попутно начал готовить почву под досрочную победу.

С каждым новым раундом превосходство Виталия становилось все более очевидным – нет, Сандерс с его быстрым контратаками все еще оставался опасным, но тот тоннаж ударов, который африканец принимал на свою голову, не мог не отразиться на его координации. Все закончилось в восьмом раунде после очередной яростной атаки Кличко-старшего – рефери спас Сандерса от неминуемого падения, хотя к чести Корри стоит отметить, что в тот вечер Виталию так и не удалось сбить его с ног.

Корри Сандерс организовал для братского тандема испытание, с которым Виталий и Владимир еще никогда не сталкивались. Да, был Крис Берд с его победой над Виталием и местью Владимира, но все же в истории с американцем имела место быть травма, а не жестокий нокаут, как это произошло с Кличко-младшим. Сандерс довел братьев Кличко до предела и изменил направление их карьер. Он навсегда стал частью истории Кличко.

«Плохие решения, которые вы принимаете в жизни, могут сделать вас лучше. Тот бой с Сандерсом сделал это для меня как внутри, так и за пределами ринга».

Владимир Кличко.