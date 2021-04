Корри Сандерс – воин из ЮАР, который изменил жизнь братьев Кличко

Оригинал статьи – BoxingInsider.com

Текст впервые был опубликован 24 августа 2012 года, на следующий день после смерти Корри Сандерса

Когда экс-чемпион мира в супертяжелом весе Корри Сандерс почти девять лет назад в результате бессмысленного акта трусости грабителей был застрелен на родине в ЮАР, одними из первых публичные соболезнования семье боксера выразили Владимир и Виталий Кличко, которые в те годы единолично держали в своих руках все титулы в хэвивейте.

Нет сомнений в том, что Виталий и Владимир Кличко искренне переживали после трагической смерти Корри Сандерса, потому что всякий раз, когда заходит речь о наследии украинских братьев, этот бесстрашный южноафриканец всегда будет присутствовать в качестве одной из главных фигур. Два боя Сандерса с Кличко не только помогли понять, кем на самом деле являются Виталий и Владимир, но и несомненно сделали двух братьев лучше, чем они были до того момента, как познакомились с пудовыми кулаками «Бомбардировщика».

Суровый урок для Владимира

К марту 2003 года Владимир Кличко подошел в отличном настроении – украинец почти три года успешно держал в своих руках пояс WBO, причем после победы над Крисом Бердом в октябре 2000-го каждая из пяти защит Кличко-младшего неизменно заканчивалась досрочной победой.

Корри Сандерс на четвертом десятке не был слишком активным. После тяжелого поражения нокаутом в бою с Хасимом Рахманом в мае 2000 года африканец провел только два поединка, досрочно побив Майкла Спротта и Отиса Тисдейла. Его считали подмастерьем, человеком с огромным природным талантом, который почему-то никогда не использовал его по максимуму.

Тем временем Кличко-младший под руководством Фрица Здунека стал забывать первое поражение в карьере от Росса Пьюритти и поверил в свою неуязвимость. На том этапе карьеры «Доктор Стальной Молот» был машиной для штамповки нокаутов и слабо напоминал рационального убийцу, которым позднее стал под чутким присмотром Эмануэля Стюарда. Владимир еще до выхода на ринг записал в свое резюме очередной нокаут, больше думая о предстоящем запланированном отпуске, чем о той угрозе, которая могла исходить от Сандерса.

Пока Кличко готовился к проходному бою, Сандерс немного сбросил вес, плотно поработал со спортивным психологом и вышел на ринг в Германии доказывать, что его очень зря презрительно называют подмастерьем, не отдавая должного уважения его боксерскому таланту. И Кличко был застигнут врасплох…

Нет смысла описывать, что в тот день происходило на ринге. Проще воочию еще раз увидеть это, ведь бой продлился чуть больше трех минут чистого времени.

Корри Сандерс в один миг внес свое имя в список чемпионов мира в супертяжелом весе и положил начало переломному этапу в карьере Владимира Кличко.

В следующий раз супертяжелый вес потрясет апсет подобного масштаба лишь летом 2019 года, когда Энтони Джошуа в Нью-Йорке провалит бой против Энди Руиса.

Виталий идет на выручку

Когда Корри Сандерс за три минуты уничтожил младшего брата, Виталий Кличко, казалось, пытался незамедлительно вызвать южноафриканца на реванш. Нынешний мэр Киева агрессивно кричал в сторону Корри: «Этот пояс принадлежит нам, это семейная собственность. Ты сразишься со мной следующим!»

Любой, кто видел отличный документальный фильм о братьях Кличко, знает, насколько Виталий трепетно относится к данному матери обещанию всегда защищать своего младшего брата. Сложно однозначно ответить, был ли Виталий прав, когда на личном уровне воспринял тот урок смирения, который Сандерс преподал Владимиру.

Как отреагировал Корри на поведение Кличко-старшего? Новый чемпион WBO остался равнодушным, хотя и немного разочаровался такой бурной реакцией Виталия.

«Для меня это не было большой проблемой. Я просто сказал Виталию: «Я побил твоего брата, и в следующий раз я побью тебя. В ту ночь пояс заслужил я, никто другой. Он не имел права выходить на ринг, потому что это было мое время, а не его», - говорил Сандерс после своего триумфа в Ганновере.

После сложных переговоров в апреле 2004-го Корри Сандерс и Виталий Кличко все-таки оказались на одном ринге в бою за вакантный титул WBC. Что интересно, активное участие в подготовке африканца к столкновению с Кличко-старшим принял сам Леннокс Льюис, который годом ранее крайне противоречиво побил украинца, после чего отказался дать ему реванш и ушел на пенсию.

