Реджис Прогрейс: Я раздражен, потому что мне кажется, Редкач притворялся

Американский средневес Реджис Прогрейс (26-1, 21 КО) еще раз прокомментировал результат боя против украинца Ивана Редкача (23-6-1, 18 КО). Его слова цитирует канал FightHub:

"Я раздражен, потому что, как по мне, Иван, бля*ь, притворялся. Но я хотел, чтобы комиссия изменила результат боя с решения на нокаут. Меня разозлило это дерь*о. Если вы посмотрите, это был чистый удар, я не бил его ниже пояса. Я не знаю, что произошло, но я однозначно не бил ниже пояса.

Он симулировал, пытался выйти из боя. В шестом раунде я начал ловить его. Сначала я был ловким и быстрым, не позволял ему попадать по себе. А потом я начал потрясать его, подбираться к нему, и он захотел выйти из боя. Перед этим раундом я сказал своим тренерам, что собираюсь посадить его на задницу. Сначала я хотел быть ловким, чтобы не позволять ему попасть по себе. Я так и не пропустил на протяжении всего гребанно*о боя, он, бля*ь, ко мне не прикоснулся, так что я могу драться хоть завтра. Я начал оказывать на него давление, и он сдался" - сказал американец.