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Инсайдер сообщил о срыве поединка Кроуфорд - Пакьяо
В его проведения верили мало
Известный американский инсайдер Майк Копинджер сообщил, что бой американца Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО) и филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2; 39 КО) не произойдет, поскольку переговоры по поводу его организации прекратились. Об этом он написал на своей официальной странице в Твиттер:
"Источники сообщили, что предполагаемый титульный бой в полусреднем весе между Мэнни Пакьяо и Теренсом Кроуфордом, намеченный на 5 июня, кажется почти безнадежным после того, как финансирование от инвесторов из Абу-Даби так и не поступило. Кроуфорд наконец мог получить элитного соперника. Теперь ожидания продолжится.
Если бы сделка завершилась, поединок возглавил бы PPV-ивент на ESPN+. Пакьяо подписал контракт, однако Кроуфорд не подписывал. Теперь кажется, что это уже не имеет значения" - сообщил Копинджер.
Напомним, что ранее Реджис Прогрейс еще раз
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