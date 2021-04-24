Инсайдер сообщил о срыве поединка Кроуфорд - Пакьяо

Известный американский инсайдер Майк Копинджер сообщил, что бой американца Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО) и филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2; 39 КО) не произойдет, поскольку переговоры по поводу его организации прекратились. Об этом он написал на своей официальной странице в Твиттер:

"Источники сообщили, что предполагаемый титульный бой в полусреднем весе между Мэнни Пакьяо и Теренсом Кроуфордом, намеченный на 5 июня, кажется почти безнадежным после того, как финансирование от инвесторов из Абу-Даби так и не поступило. Кроуфорд наконец мог получить элитного соперника. Теперь ожидания продолжится.

Если бы сделка завершилась, поединок возглавил бы PPV-ивент на ESPN+. Пакьяо подписал контракт, однако Кроуфорд не подписывал. Теперь кажется, что это уже не имеет значения" - сообщил Копинджер.