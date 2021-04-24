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Энди Руис: Сейчас я прихожу в зал с улыбкой на лице

Бокс
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Комментарий американца

Энди Руис: Сейчас я прихожу в зал с улыбкой на лице

UA-Футбол
Новина українською

Американский супертяжеловес Энди Руис (33-2, 22 КО) прокомментировал свой следующий поединок против легенды Криса Арреолы (38-6-1; 33 КО). Его слова цитирует boxing247:

"Мы с Крисом спарринговали, когда мне было 16 лет. У нас одинаковые мечты и одинаковое видение. У нас отличные карьеры. Мой отец всегда говорил нам с Крисом, что однажды мы подеремся. И теперь наш бой уже рядом.

Сейчас я прихожу в зал с улыбкой на лице. Я еще не там, где хочу быть, но я стал намного лучше, чем раньше. Мне просто нужно продолжать работать и оставаться дисциплинированным. Я должен быть в зале, даже если у меня нет намеченного боя. Это нужно превратить в образ жизни.

Во время этого тренировочного лагеря я нашел много способностей. С этим весом я могу выбрасывать различные удары и комбинации. Я всегда был бойцом, который идет вперед, но сейчас я могу перестроиться. Не могу дождаться, когда покажу это 1 мая" - сказал он.

Напомним, что ранее Реджис Прогрейс прокомментировал свой бой против Редкача.

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В статье: Энди Руис
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