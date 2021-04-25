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Официально: Ломаченко против Накатани 26 июня в Лас-Вегасе

Бокс
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Наконец-то

Официально: Ломаченко против Накатани 26 июня в Лас-Вегасе

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) проведет свой следующий поединок 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада. (США). Его соперником станет японец Масойоши Накатани (19-1, 13 КО). Также сообщается, что основным транслятором поединка станет американская телевизионная платформа ESPN.

Об официальном подтверждении поединка наш спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

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В статье: Василий Ломаченко Масайоши Накатани
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