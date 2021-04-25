Джо Джойс: Я хочу нокаутировать Усика и отомстить

Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) рассказал о мотивации в потенциальном поединке против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Его слова цитирует Behind The Gloves:

"Я видел в инстаграме Усика, что он продолжает набирать вес. Я посмотрел на его веса, и он набрал около килограмма. Усик пытается увеличить свой вес. Посмотрим, как он будет работать с этим - ведь обычно он очень быстр на ринге.

В WSB у нас был отличный бой. Мы оба уважаем друг друга. Так что у нас снова будет потрясающий поединок. Посмотрим, каким станет он, каким стану я.

Я хочу заявить о себе. Я хочу нокаутировать его и отомстить. Поражение в поединке с Усиком испортило мой рекорд в WSB, это затрагивает меня. Это мое единственное поражение там. Он забрал у меня ноль в результатах WSB. Я хочу взять реванш" - сказал он.