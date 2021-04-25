Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джо Джойс: Я хочу нокаутировать Усика и отомстить
Комментарий британца
Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) рассказал о мотивации в потенциальном поединке против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Его слова цитирует Behind The Gloves:
"Я видел в инстаграме Усика, что он продолжает набирать вес. Я посмотрел на его веса, и он набрал около килограмма. Усик пытается увеличить свой вес. Посмотрим, как он будет работать с этим - ведь обычно он очень быстр на ринге.
В WSB у нас был отличный бой. Мы оба уважаем друг друга. Так что у нас снова будет потрясающий поединок. Посмотрим, каким станет он, каким стану я.
Я хочу заявить о себе. Я хочу нокаутировать его и отомстить. Поражение в поединке с Усиком испортило мой рекорд в WSB, это затрагивает меня. Это мое единственное поражение там. Он забрал у меня ноль в результатах WSB. Я хочу взять реванш" - сказал он.
Напомним, что ранее
Популярное сейчас
- Де Дзерби: У меня бессонные ночи из-за неопределенного будущего
- Потеря сборной Украины, прорыв Колоса, поражение Десны. Главные новости за 24 апреля
- Вильярреал - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.04.2021
- Владимир Кличко провел спарринг с Усиком
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
- Вооруженные грабители ночью вломились в дом защитника Ромы – игрока заставили отдать ценные вещи