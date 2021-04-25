Экс-тренер Кличко: У Владимира шикарная форма, есть с чем возвращаться

Сергей Городничев, экс-тренер украинской супертяжа Владимира Кличко рассказал, как относится к возможному возвращению своего бывшего подопечного на ринг. Его слова цитирует SportArena:

"Владимир в хорошей форме. Он всегда себя держит в спортивной форме, красавчик. Пришел - видно, что был перерыв. Я как тренер сразу вижу, что был небольшой перерыв между тренировками, но все хорошо. Он такой парень, сразу включается, моментально. Он на ринг заходит - и это для него как поле боя. Ему разницы нет, с кем он стоит. Он завелся, а я ему: "Тише, тише, потому что сейчас убьешь спарринг-партнера". Форма шикарная. Думаю, что все у него сложится, как он захочет. Есть с чем возвращаться. Я с удовольствием ему помогу.

Конечно, я спросил у него о возвращении. Он такой парень, что даже не знает, что будет завтра. Я смотрю в глаза и вижу, что нет ответа. Огонек горит, его никуда не денешь, это же боксерское. Он, например, мне звонит в 11 вечера и говорит: "Серега, мне надо потренироваться в 7 утра". У него жизнь. Может, он как-то распределяет, но никому не говорит" - сказал он.