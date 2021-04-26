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Лома не ищет легких путей. Кто такой Масайоши Накатани?

Бокс
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Знакомимся со следующим соперником украинца

Лома не ищет легких путей. Кто такой Масайоши Накатани?

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Теперь официально – Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) в первом бою после шокирующего поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе 26 июня в Лас-Вегасе подерется с 31-летним боксером из Осаки Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Когда Ломаченко в последний раз возвращался после поражения, на дворе стоял июнь 2014 года. Семь лет назад Василий после до боли несправедливого судейского вердикта в грязном бою с Орландо Салидо разделенным решением судей побил Гэри Рассела-младшего и впервые стал чемпионом мира в профессионалах. Теперь же в бою с Накатани Ломаченко будет преследовать не чемпионский пояс, а шанс остаться в топе мирового бокса.

Накатани почти всю карьеру был локальным бойцом и чуть не ушел из бокса в 30

Масайоши Накатани первые шаги в боксе делал в родной Осаке. Будущий соперник Ломаченко добрался до ринга в младших классах средней школы, а основой его будущей карьеры стала подготовка в спортзале Аполлона Ёсио, который на профи-ринге с 1968 по 1977 года провел 45 боев (32-9-4, 12 КО).

Несмотря на внушительные антропометрические данные, Накатани так и не удалось добиться чего-то значимого на любительском ринге, поэтому он решил не затягивать с выходом на новый уровень и в июне 2011 года дебютировал среди профессионалов.

Первый серьезный успех пришел к Накатани за пять месяцев до того, как Ломаченко дебютировал в статусе чемпиона мира. В начале 2014 года японец разделенным решением судей прошел Йошитаку Като и захватил титул Восточной и тихоокеанской боксерской федерации (OPBF).

А дальше с 2014 по 2018 года были 11 подряд защит пояса в боях с боксерами, имена которых вряд ли что-то скажут даже самым преданным фанатам бокса.

Лома не ищет легких путей. Кто такой Масайоши Накатани? - изображение 1

Накатани плыл по течению, его карьера никуда не двигалась, он был японской версией нашего Дениса Беринчика, только без заметного любительского бэкграунда. Не видя перспективы в таком существовании, Накатани в 2019 году в Твиттере объявил об уходе из бокса.

Тем временем в Top Rank искали соперника для восходящей звезды Теофимо Лопеса, которому нужен был еще один промежуточный бой перед столкновением с Ричардом Комми за титул IBF. И выбор Боба Арума пал именно на Накатани, который на момент завершения карьеры все еще входил в топ-10 рейтинга IBF.

Накатани всю жизнь ждал шанс проявить себя за пределами Японии – разумеется, Масайоши быстро отказался от своих слов о завершении карьеры и подписал контракт на бой за океаном…

Накатани зацепился за Лопеса и перезапустил карьеру

Теофимо Лопес перед боем-элиминатором по линии IBF с привычной дерзостью обещал срубить каланчу из Японии одним из своих ударов, но на деле все получилось далеко не так просто, как хотелось бы американцу. То ли Лопес перегорел в дебютном бою в качестве главной звезды вечера бокса, то ли сказалась нехватка информации о Накатани, но факт остается фактом – никаким нокаутом в тот июльский день и не пахло, а итоговая уверенная победа Теофимо на судейских записках (119:111 и дважды по 118:110) выглядела несколько натянутой.

В стартовых раундах Накатани превзошел все ожидания – за счет своих длиннющих рук японец грамотно держал Лопеса на джебе и периодически подключал праву в те моменты, когда Теофимо пытался выйти на комфортную для себя дистанцию.

К четвертому раунду Лопес приноровился к нестандартной антропометрии Накатани и стал все чаще находить пробоины в защите андердога. Теофимо наращивал преимущество на судейских записках, но японец оставался в игре и не давал повода назвать бой односторонним. Чемпионские раунды запомнились яркими разменами, в которых Лопес все же был и активней, и точнее.

До встречи с Масайоши Накатани Теофимо Лопес никогда не задерживался на ринге дольше чем на семь раундов. Будущий оппонент Ломаченко затянул действующего абсолютного чемпиона мира на полную дистанцию, а по разнице между донесенными ударами и пропущенными Накатани не уступил украинцу (Лопес перебил обоих ровно на 42 удара – 183 на 141 с Ломаченко и 166 на 124 с Накатани).

Накатани понравилось в США – следующий бой он выиграл, поднявшись с двух нокдаунов

После добротного выступления против Теофимо Лопеса у Масайоши Накатани не возникло проблем с получением нового статусного поединка. Под занавес 2020 года в «пузыре» в Лас-Вегасе японец в ярчайшем поединке побил №5 рейтинга IBF Феликса Вердехо (27-2, 17 КО) и захватил вакантный пояс интерконтинентального чемпиона WBO в легком весе.

Пережить два нокдауна? Без проблем! Сбить оппонента с ног джебом? Пожалуйста! Пойти на добивание и закончить бой одним ударом? Да легко! Кажется, в тот день Накатани прихватил с собой на ринг дух самурая – он стойко выдержал все испытания и стал автором одного из ярчайших камбэков года.

Примечательно, что на момент остановки боя Накатани без шансов летел на картах у всех трех судей. С характером у этого парня полный порядок, он точно не останется сидеть на стуле, как некоторые звездные экс-соперники Ломаченко.

Накатани – это огромные руки и несгибаемый дух. Ломаченко придется повоевать

На профи-ринге у Василия Ломаченко еще никогда не было соперника со столь внушительными антропометрическими данными. Масайоши Накатани на 12 сантиметров выше украинца, а по размаху рук превосходит двукратного олимпийского чемпиона на все 14 сантиметров!

По бою с Вердехо мы уже убедились, что Накатани действительно обладает очень хлестким джебом, для прохождения которого Ломаченко придется подключить весь свой богатый арсенал обманных движений. Вступать в рубку с этим парнем также не рекомендуется – у Масайоши нет нокаутирующего удара, зато присутствует добротная ручная скорость. Если японец чувствует запах крови, то остановить его непросто.

Ломаченко идет на неоправданный риск, браво пытаясь перекрыть поражение от Лопеса в бою с малоизвестным боксером, который критически превосходит его в габаритах. Логику Василия где-то можно понять – он хочет побить Накатани в более убедительном стиле, чем Лопес в 2019-м году и тем самым повысить свои шансы на получение реванша с Теофимо. Но факт в том, что в бою с Накатани Ломаченко ничего не может приобрести – ни в плане денег, ни в плане перспектив. А вот поражение навсегда закроет перед украинцем путь в легкий вес.

Василий Ломаченко никогда не искал легких путей. Он уже во втором бою на профи-ринге дрался с матерым Орландо Салидо за пояс WBO, он за рекордные 12 боев стал чемпионом мира в трех весовых категориях, и он выходил на главный бой в карьере с травмой левого плеча. Кажется, бой-камбэк с непредсказуемым Масайоши Накатани отлично вписывается в этот список авантюр.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс Масайоши Накатани
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