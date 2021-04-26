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Ломаченко устроил мощную пробежку по родным краям
Возможно, Василий сейчас пробегает мимо вас
Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на своей странице в Instagram опубликовал мотивационный ролик с пробежкой по родной Затоке в Одесской области.
Накануне стало известно, что камбэк Василия Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) состоится 26 июня в Лас-Вегасе в бою с японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).
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