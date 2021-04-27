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Чемпион мира по боксу попался на допинге

Бокс
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Неприятная история

Чемпион мира по боксу попался на допинге

фото - boxingscene.com

Новина українською

Действующий чемпион мира по версии WBO в первом легчайшем весе японец Казуто Иока (26-2, 15 КО) сдал положительный допинг-тест, сообщает Boxing Scene со ссылкой на японские СМИ.

В крови первого в истории Японии чемпиона мира в четырех весовых категориях нашли следы каннабиса.

Адвокат Иоки Масанао Хаттори сообщил, что его клиент полностью сотрудничал со следствием, которое уже завершено без предъявления обвинений. Тем не менее, вопрос с потенциальной дисквалификацией боксера еще окончательно не решен.

Казуто Иока в последнем бою в декабре 2020 года техническим нокаутом нанес первое поражение в карьере Косеи Танаке (15-1, 9 КО).

Ранее UA-Футбол сообщал, что влиятельный промоутер предложил Джошуа вместо Фьюри провести бой с Усиком.

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В статье: Допинг Бокс
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