Чемпион мира по боксу попался на допинге

Действующий чемпион мира по версии WBO в первом легчайшем весе японец Казуто Иока (26-2, 15 КО) сдал положительный допинг-тест, сообщает Boxing Scene со ссылкой на японские СМИ.

В крови первого в истории Японии чемпиона мира в четырех весовых категориях нашли следы каннабиса.

Адвокат Иоки Масанао Хаттори сообщил, что его клиент полностью сотрудничал со следствием, которое уже завершено без предъявления обвинений. Тем не менее, вопрос с потенциальной дисквалификацией боксера еще окончательно не решен.

Казуто Иока в последнем бою в декабре 2020 года техническим нокаутом нанес первое поражение в карьере Косеи Танаке (15-1, 9 КО).