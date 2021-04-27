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Лень – танк. Украинец смял опекуна и вколотил мощный данк. ВИДЕО

Бокс
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И как этот момент не попал в топ-10 дня?

Лень – танк. Украинец смял опекуна и вколотил мощный данк. ВИДЕО

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Центровой Вашингтона Алексей Лень в матче с Сан-Антонио (143:146) набрал 17 очков (8 из 9 с игры, 1 из 1 трехочковых 0 из 1 с линии штрафных) и собрал 10 подборов.

В начале третьей четверти Лень под кольцом Сперс в прямом смысле раздавил центрового гостей Якоба Пелтля и двумя руками вбил мяч в корзину. Эффектно, вопросов нет.

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В статье: Алексей Лень НБА Вашингтон Уизардз
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