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Лень – танк. Украинец смял опекуна и вколотил мощный данк. ВИДЕО
И как этот момент не попал в топ-10 дня?
Центровой Вашингтона Алексей Лень в матче с Сан-Антонио (143:146) набрал 17 очков (8 из 9 с игры, 1 из 1 трехочковых 0 из 1 с линии штрафных) и собрал 10 подборов.
В начале третьей четверти Лень под кольцом Сперс в прямом смысле раздавил центрового гостей Якоба Пелтля и двумя руками вбил мяч в корзину. Эффектно, вопросов нет.
Alex Len — bully ????— Dime (@DimeUPROXX) April 27, 2021
(via @WashWizards)pic.twitter.com/acteTQluXu
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