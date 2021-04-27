Сауль Альварес: Второй средний вес — мой максимум

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, что больше не планирует выступать в полутяжёлом весе.

"Второй средний вес — мой максимум. Когда бился за пояс в четвёртом для себя дивизионе, то рисковал. В полутяжёлом весе я замедлился. Не чувствовал себя в лучших кондициях. Как бы то ни было, я стал чемпионом в четырёх весовых категориях", — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Единственный поединок в этом дивизионе он провёл 2 ноября 2019 года.