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Сауль Альварес: Второй средний вес — мой максимум

Бокс
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Боксер не намерен подниматься в весе

Сауль Альварес: Второй средний вес — мой максимум

Новина українською

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, что больше не планирует выступать в полутяжёлом весе.

"Второй средний вес — мой максимум. Когда бился за пояс в четвёртом для себя дивизионе, то рисковал. В полутяжёлом весе я замедлился. Не чувствовал себя в лучших кондициях. Как бы то ни было, я стал чемпионом в четырёх весовых категориях", — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Единственный поединок в этом дивизионе он провёл 2 ноября 2019 года.

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В статье: Сауль Альварес
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