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Сауль Альварес: Второй средний вес — мой максимум
Боксер не намерен подниматься в весе
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, что больше не планирует выступать в полутяжёлом весе.
"Второй средний вес — мой максимум. Когда бился за пояс в четвёртом для себя дивизионе, то рисковал. В полутяжёлом весе я замедлился. Не чувствовал себя в лучших кондициях. Как бы то ни было, я стал чемпионом в четырёх весовых категориях", — приводит слова Альвареса BoxingScene.
Единственный поединок в этом дивизионе он провёл 2 ноября 2019 года.
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