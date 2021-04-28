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Странные откровения Хэя: в команде Усика признали поражение от Чисоры
Может Дэвид еще и Кличко побил?
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй заявил, что представители Александра Усика (18-0, 13 КО) считали, что украинец в октябре прошлого года по очкам проиграл бой с Дереком Чисорой (32-10, 23 КО).
"Я сидел с командой Усика, так вот они все посмотрели на меня и сказали: "Дерек выиграл этот бой".
Они вели пораундовый подсчет, и у них Дерек победил с разницей в 1 или 2 раунда. Они сказали, это был близкий бой, но Дерек его выиграл. Я был того же мнения, а вот судьи посчитали в пользу Усика", - заявил Хэй.
Дерек Чисора 1 мая в Манчестере проведет бой с экс-чемпионом WBO Джозефом Паркером (28-2, 21 КО).
Александр Усик должен вернуться в поединке с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за временный пояс WBO.
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