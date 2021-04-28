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10 случаев, когда Майк Тайсон показывал свою силу. ВИДЕО

Бокс
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«Железный Майк» - самый устрашающий боксер всех времен

10 случаев, когда Майк Тайсон показывал свою силу. ВИДЕО

Новина українською

YouTube-канал The Fight Game решил напомнить всем фанатам бокса о тех славных временах, когда Майк Тайсон являлся ярчайшей звездой мирового спорта.

В этом видео 10 случаев, когда легендарный супертяж сносил своих соперников с ринга за счет сумасшедшей силы и исключительного боксерского мастерства.

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В статье: Майк Тайсон Бокс
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