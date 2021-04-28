Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Пакьяо анонсировали бой с Гарсией
Это уже интересно
Финансовый советник Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) в Instagram намекнул на скорое завершение переговоров по бою с Майки Гарсия (40-1, 30 КО).
Бой должен пройти в Дубае, а вот ориентировочная дата поединка не уточняется.
Мэнни Пакьяо в последний раз выходил на ринг в июле 2019 года, когда по судейским запискам прошел Кита Турмана и перехватил пояс «суперчемпиона» WBA в полусреднем весе.
Майки Гарсия в конце февраля 2020 года без особого блеска единогласным решением судей прошел Джесси Варгаса и завоевал вакантный титул WBC Diamond.
Популярное сейчас
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
- Ветеран Карпат и Динамо, которого искала полиция, нашелся
- Динамо приписывают интерес к Буффону, Лунин может оказаться в Милане. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Арум: Может Джошуа лучше провести бой с Усиком?
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО