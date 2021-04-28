У Пакьяо анонсировали бой с Гарсией

Финансовый советник Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) в Instagram намекнул на скорое завершение переговоров по бою с Майки Гарсия (40-1, 30 КО).

Бой должен пройти в Дубае, а вот ориентировочная дата поединка не уточняется.

Мэнни Пакьяо в последний раз выходил на ринг в июле 2019 года, когда по судейским запискам прошел Кита Турмана и перехватил пояс «суперчемпиона» WBA в полусреднем весе.

Майки Гарсия в конце февраля 2020 года без особого блеска единогласным решением судей прошел Джесси Варгаса и завоевал вакантный титул WBC Diamond.