Майк Тайсон объявил о реванше с Ленноксом Льюисом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон объявил, что проведёт матч-реванш с другим бывшим абсолютным чемпионом Ленноксом Льюисом. По словам 54-летнего Тайсона, бой с 55-летним Льюисом состоится в сентябре.

"Я собираюсь подраться с Ленноксом Льюисом. В сентябре", — приводит слова Тайсона TMZ.

В июне 2002 года Майк Тайсон и Леннокс Льюис провели поединок, завершившийся победой британца техническим нокаутом в восьмом раунде.

На счету Тайсона 50 побед и шесть поражений в профессиональном боксе, ещё два боя признали несостоявшимся. У Льюиса 43 победы, два поражения и одна ничья.