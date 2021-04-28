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Майк Тайсон объявил о реванше с Ленноксом Льюисом

Бокс
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Бой состоится в сентябре

Майк Тайсон объявил о реванше с Ленноксом Льюисом

Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон объявил, что проведёт матч-реванш с другим бывшим абсолютным чемпионом Ленноксом Льюисом. По словам 54-летнего Тайсона, бой с 55-летним Льюисом состоится в сентябре.

"Я собираюсь подраться с Ленноксом Льюисом. В сентябре", — приводит слова Тайсона TMZ.

В июне 2002 года Майк Тайсон и Леннокс Льюис провели поединок, завершившийся победой британца техническим нокаутом в восьмом раунде.

На счету Тайсона 50 побед и шесть поражений в профессиональном боксе, ещё два боя признали несостоявшимся. У Льюиса 43 победы, два поражения и одна ничья.

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В статье: Майк Тайсон Леннокс Льюис
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