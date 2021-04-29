Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Если выдержишь три раунда, я сдамся". Фьюри вновь дразнит Джошуа
Тайсон в своем репертуаре
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает провоцировать своего вероятного следующего противника Энтони Джошуа, который владеет четырьмя поясами по версиях WBA Super, WBO, IBF и IBO.
"Цыганский король" записал обращение, в котором завуалировано заявил, что Джошуа не сможет продержаться с ним и первых трех раундов:
"Просто подумал, что у меня есть сообщение для Энтони Джошуа. Если ты выдержишь со мной три раунда, я просто сдамся. Ведь я так уверен, что я снесу тебя в первых 2-3 раундах".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что поединок между Фьюри и Джошуа может состояться в Саудовской Аравии. Ожидается, что оба боксера должны получить за бой на двоих 150 млн долларов.
April 29, 2021
Популярное сейчас
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- И два игрока Сассуоло в придачу: Шахтер готов угодить Де Дзерби
- "Что ты хочешь? Заткнись!" Хавбек парижан нагрубил Гвардиоле во время матча ПСЖ – Манчестер Сити
- 5 случаев, когда Ломаченко издевался над соперниками. ВИДЕО
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО