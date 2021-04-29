"Если выдержишь три раунда, я сдамся". Фьюри вновь дразнит Джошуа

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает провоцировать своего вероятного следующего противника Энтони Джошуа, который владеет четырьмя поясами по версиях WBA Super, WBO, IBF и IBO.

"Цыганский король" записал обращение, в котором завуалировано заявил, что Джошуа не сможет продержаться с ним и первых трех раундов:

"Просто подумал, что у меня есть сообщение для Энтони Джошуа. Если ты выдержишь со мной три раунда, я просто сдамся. Ведь я так уверен, что я снесу тебя в первых 2-3 раундах".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что поединок между Фьюри и Джошуа может состояться в Саудовской Аравии. Ожидается, что оба боксера должны получить за бой на двоих 150 млн долларов.