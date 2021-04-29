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Энди Руис назвал желаемых соперников
Ими стали Джошуа и Фьюри
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энди Руис рассказал, с кем хотел бы сразиться после поединка с Крисом Арреолой. Бой Руис — Арреола пройдёт 1 мая.
По словам боксёра, в его планах бои с бывшим чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и обладателем соответствующего пояса Тайсоном Фьюри.
"Хотел бы сразиться с Уайлдером. Раньше он дрался с Крисом Арреолой, а я тоже собираюсь с ним встретиться 1 мая.
Если всё пойдёт хорошо, значит, мне придётся драться со множеством бойцов. Есть Деонтей Уайлдер, есть Тайсон Фьюри. Знаю, что Фьюри скоро сразится с Энтони Джошуа, но я должен оставаться постоянно занятым, активным", — приводит слова Руиса BoxingScene.
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