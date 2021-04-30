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Чисора: Джошуа и Фьюри не будут драться. Фьюри должен провести бой против Уайлдера

Бокс
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Бой всё ещё в подвешенном состоянии

Чисора: Джошуа и Фьюри не будут драться. Фьюри должен провести бой против Уайлдера

independent.co.uk / РА

Новина українською

Британский супертяжеловес Дерек Чисора убеждён, что долгожданный мегафайт его соотечественников Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) не состоится до тех пор, пока Фьюри не проведёт третий бой с Деонтеем Уайлдером, поскольку это предписано их контрактом. Также у заинтересованных сторон есть альтернатива — заплатить Уайлдеру отступные.

Об этом пишет Vringe.com, ссылаясь на интервью Чисоры DAZN.

"Вы должны понять, что Уайлдер подписал сделку на три боя с Тайсоном Фьюри. Потом нагрянула пандемия и всё накрылось медным тазом, Джошуа провёл бой с Пулевым и началась шумиха по его поединку против Фьюри. Но не забывайте о сделке Фьюри и Уайлдера на три боя. Джошуа и Фьюри не будут драться, потому что Фьюри первым делом должен провести (ещё один) поединок против Уайлдера. А Уайлдер сказал, что уйдёт в сторону за $80 миллионов. В общем, бой Джошуа - Фьюри состоится только после того, как Тайсон подерётся с Уайлдером", — подытожил Дерек.

Напомним, что в первом бою Уайлдер и Фьюри в декабре 2018 года отбоксировали вничью, а реванш в феврале 2020-го завершился досрочной победой Тайсона.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Дерек Чисора
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Источник:
vringe.com

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