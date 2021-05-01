Чисора угрожает сняться с боя против Паркера, причина просто смешная

Дерек Чисора (32-10, 23 КО) грозит сняться с боя против Джозефа Паркера (28-2, 21 КО) из-за того, что по результатам жеребьевки именно британцу придется выходить на ринг первым. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Не говорите мне, я проиграл подбрасывания монетки. Меня там не было. Да, я буду вести себя как м*дак. Посмотрим, удастся ли решить вопрос с выходом в ринг, когда ко мне позже придет Дэвид Хэй.

Мой водитель уже выехал из Лондона. Вы должны внести ясность в течение нескольких часов. Хэй разговаривает с менеджером Паркера Дэвидом Хиггинсом. После этого мы все выясним. Вы же знаете, почему я это делаю. Во-первых, это мой pay-per-view.

Перед прошлым боем мне говорили: "Усик то, Усик это". Я ответил: "Хорошо". Почему меня всегда должны унижать? Почему британского парня каждый раз унижают? Если бы в поединке присутствовали болельщики, то они бы купили билеты на меня, а не на Паркера" - сказал он.

Напомним, что бой Чисора - Паркер должен состояться сегодня, 1 мая.