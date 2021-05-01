Джо Джойс: Жду, когда будет организован бой Джошуа - Фьюри, чтобы мы могли договариваться с Усиком

Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) прокомментировал свои планы по организации своего следующего поединка.

"У меня нет никаких новостей по поводу следующего поединка. Я просто жду, когда будет организован бой Джошуа - Фьюри, чтобы мы могли договариваться с Усиком.

Надеюсь, что этот поединок можно организовать за временный титул WBO. Мы деремся ради поясов, и это еще на шаг приблизит меня к чемпионскому титулу. Я просто спокойно жду, провожу спарринги, как обычно. Я готовлюсь к возвращению на ринг.

Ты слышишь разговоры и сплетни других людей и думаешь, что бой Джошуа - Фьюри согласован, когда на самом деле это не так. Давайте надеяться, что вскоре они договорятся.

Мои тренировки проходят хорошо. Я оттачиваю свои навыки, чтобы гарантировать, что когда я узнаю точную дату боя, то смогу быстро включиться в работу в тренировочном лагере" - сказал он.