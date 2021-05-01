  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джо Джойс: Жду, когда будет организован бой Джошуа - Фьюри, чтобы мы могли договариваться с Усиком
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джо Джойс: Жду, когда будет организован бой Джошуа - Фьюри, чтобы мы могли договариваться с Усиком

Бокс
(1 голосов)

Комментарий британца

Джо Джойс: Жду, когда будет организован бой Джошуа - Фьюри, чтобы мы могли договариваться с Усиком

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) прокомментировал свои планы по организации своего следующего поединка.

"У меня нет никаких новостей по поводу следующего поединка. Я просто жду, когда будет организован бой Джошуа - Фьюри, чтобы мы могли договариваться с Усиком.

Надеюсь, что этот поединок можно организовать за временный титул WBO. Мы деремся ради поясов, и это еще на шаг приблизит меня к чемпионскому титулу. Я просто спокойно жду, провожу спарринги, как обычно. Я готовлюсь к возвращению на ринг.

Ты слышишь разговоры и сплетни других людей и думаешь, что бой Джошуа - Фьюри согласован, когда на самом деле это не так. Давайте надеяться, что вскоре они договорятся.

Мои тренировки проходят хорошо. Я оттачиваю свои навыки, чтобы гарантировать, что когда я узнаю точную дату боя, то смогу быстро включиться в работу в тренировочном лагере" - сказал он.

Напомним, что ранее Чисора угрожал не выйти на бой против Паркера.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Джо Джойс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...