Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джо Джойс: Жду, когда будет организован бой Джошуа - Фьюри, чтобы мы могли договариваться с Усиком
Комментарий британца
Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) прокомментировал свои планы по организации своего следующего поединка.
"У меня нет никаких новостей по поводу следующего поединка. Я просто жду, когда будет организован бой Джошуа - Фьюри, чтобы мы могли договариваться с Усиком.
Надеюсь, что этот поединок можно организовать за временный титул WBO. Мы деремся ради поясов, и это еще на шаг приблизит меня к чемпионскому титулу. Я просто спокойно жду, провожу спарринги, как обычно. Я готовлюсь к возвращению на ринг.
Ты слышишь разговоры и сплетни других людей и думаешь, что бой Джошуа - Фьюри согласован, когда на самом деле это не так. Давайте надеяться, что вскоре они договорятся.
Мои тренировки проходят хорошо. Я оттачиваю свои навыки, чтобы гарантировать, что когда я узнаю точную дату боя, то смогу быстро включиться в работу в тренировочном лагере" - сказал он.
Напомним, что ранее Чисора
Популярное сейчас
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
- Франков игрокам Зари: Ребята, а что с вами было в Полтаве, когда вы играли с Ворсклой? Там арбитр вам помешал?
- Шевченко вызвал 35 игроков, Шахтер получит нового тренера. Главные новости за 30 апреля
- 5 случаев, когда Ломаченко издевался над соперниками. ВИДЕО
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО