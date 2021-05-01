Джордж Камбосос: Я лучший в том, что касается ментальных игр

Австралийский легковес Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) дал прогноз на свой поединок против абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО). Его слова цитирует известный журналист Ариэль Хельвани на своей странице в Твиттер:

"Как я и сказал, я выйду туда, чтобы снести этому парню голову. У него есть все, что мне нужно, все пояса. Никакой показухи, нас ждет война, и бой будет настоящим. У меня не возникло проблем с тем, чтобы вывести его из себя. Я лучший в том, что касается ментальных игр. Я уже поселился в голове у этого паренька.

Он додумался снять футболку, и это показывает его незрелость. Поверьте, он будет волноваться. И он закончится через три раунда. Всех этих ребят хватает ровно на три раунда. И после них он станет мертвецом" - сказал он.