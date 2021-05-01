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Чисора все же выйдет на бой против Паркера, его убедила мама
Авторитет для боксера
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-10, 23 КО) после
"К счастью, раздался голос разума - Виола, прекрасная мать Дерека, она единственный человек, которого он действительно слушает.
Я разговаривал с ней около часа назад, она сказала: "Я сказала Дереку, что он первым выйдет в ринг, как он и обещал.
Он согласился. Бой будет 100%" - сказал он в интервью SkySports.
Напомним, что ранее Сауль Альварес
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