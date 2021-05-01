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Чисора все же выйдет на бой против Паркера, его убедила мама

Бокс
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Авторитет для боксера

Чисора все же выйдет на бой против Паркера, его убедила мама

UA-Футбол
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Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-10, 23 КО) после заявления о возможном невыходе на бой против новозеландца Джозефа Паркера (28-2, 21 КО) изменил свое решение. Выйти первым на ринг его убедила мама. Об этом рассказал промоутер боксера, экс-супертяжеловес Дэвид Хэй.

"К счастью, раздался голос разума - Виола, прекрасная мать Дерека, она единственный человек, которого он действительно слушает.

Я разговаривал с ней около часа назад, она сказала: "Я сказала Дереку, что он первым выйдет в ринг, как он и обещал.

Он согласился. Бой будет 100%" - сказал он в интервью SkySports.

Напомним, что ранее Сауль Альварес заявил о готовности сразиться с Головкиным.

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В статье: Джозеф Паркер Дерек Чисора
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