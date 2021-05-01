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Арреола о бое с Руисом: Я должен быть внимательным и сконцентрированным на защите

Бокс
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Комментарий мексиканца

Арреола о бое с Руисом: Я должен быть внимательным и сконцентрированным на защите

UA-Футбол
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Мексиканский супертяжеловес Крис Арреола (38-6-1; 33 КО) прокомментировал свой поединок против Энди Руиса (33-2, 22 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Мы с тренером непрерывно работали над защитой. Я должен проводить острые контратаки и возвращать свои руки на место. Я не хочу, чтобы повторилась ситуация, как с Стиверном.

Он сломал мне нос в первом бою, а во втором совсем нокаутировал. Я не могу допустить, чтобы это произошло перед моими детьми и моими фанатами. Все что я знаю, так это то, что собираюсь устроить Руису войну и дать хороший бой.

Во время поединка с таким соперником как Энди, всегда нужно быть осторожным. У него, наверное, самые быстрые руки в супертяжелом весе.

Поэтому я должен быть внимательным и сконцентрированным на защите. Это будет отличный бой" - сказал он.

Напомним, что бой Арреола - Руис состоится в ночь с 1 на 2 мая.

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В статье: Крис Арреола Энди Руис
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