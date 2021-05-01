Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арреола о бое с Руисом: Я должен быть внимательным и сконцентрированным на защите
Комментарий мексиканца
Мексиканский супертяжеловес Крис Арреола (38-6-1; 33 КО) прокомментировал свой поединок против Энди Руиса (33-2, 22 КО). Его слова цитирует BoxingScene:
"Мы с тренером непрерывно работали над защитой. Я должен проводить острые контратаки и возвращать свои руки на место. Я не хочу, чтобы повторилась ситуация, как с Стиверном.
Он сломал мне нос в первом бою, а во втором совсем нокаутировал. Я не могу допустить, чтобы это произошло перед моими детьми и моими фанатами. Все что я знаю, так это то, что собираюсь устроить Руису войну и дать хороший бой.
Во время поединка с таким соперником как Энди, всегда нужно быть осторожным. У него, наверное, самые быстрые руки в супертяжелом весе.
Поэтому я должен быть внимательным и сконцентрированным на защите. Это будет отличный бой" - сказал он.
Напомним, что бой Арреола - Руис состоится в ночь с 1 на 2 мая.
Популярное сейчас
- Пулишич не рискнул катить на Вернера, Пеп выпустил Зинченко и поймал кураж. Аудиомнение #89
- Ротань и ассистенты Луческу. Как в Украине происходит смена поколений тренеров
- Ворскла - Динамо. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 01.05.2021
- В ожидании разборок Джошуа и Фьюри. Что дальше для Усика и других претендентов на титулы в хэвивейте?
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО