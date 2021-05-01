Источник: Усик подерется против Джошуа, бой Энтони против Фьюри отменен

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) Эгис Климас на своей официальной странице в Instagram разместил пост, в котором поделился информацией о том, что его подопечный проведет свой следующий бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), а бой Джошуа - Фьюри не состоится.

"По информации WBN, переговоры по большому бою между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа отменены.

В таком случае Джошуа проведет обязательную защиту пояса WBO против Усика. Александр долго этого ждал. Мы все с нетерпением ждем"

Интересно, что промоутер Джошуа, британец Эдди Хирн под этим постом оставил комментарий, где не двусмысленно намекнул, что эта информация не соответствует действительности.