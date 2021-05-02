Чисора проиграл Паркеру раздельным решением судей

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер (29-2, 21 КО) в главном событии боксерского вечера в Манчестере (Великобритания) победил местного ветерана Дерека Чисору (32-11, 23 КО).

Уже на восьмой секунде поединка произошло то, чего мало кто ожидал - британец мощным оверхендом отправил своего соперника на канвас ринга. И как Паркер не сигнализировал о том, что выстрел пришелся по затылку, рефери был однозначен в своем решении и отсчитал нокдаун. Чисора был очень активным в течение первых пяти раундов, но потом начал заметно подсаживаться, атаки переводил на корпус да и сам стал менее подвижным. Паркер понемногу перебивал инициативу, ловил соперника на отходах и клал раунды в свой карман.

В 11 раунде у Джозефа был шанс добить оппонента после попадания мощным апперкотом, но новозеландец принял решение уйти в клинч, чем удивил многих своих сторонников.