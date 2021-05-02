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Дерек Чисора: Я отдал все, что у меня было, но мне дают такие результаты

Бокс
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Британец не согласен с решением судей

Дерек Чисора: Я отдал все, что у меня было, но мне дают такие результаты

UA-Футбол
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Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 10 КО) не согласен с решение судей по финальному результату его поединка против Джозефа Паркера (29-2, 21 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Сейчас я более чем расстроен. Мне тяжело, потому что я усердно тренировался, бился, давил, и вот как со мной обошелся боксерский мир.

Мой предыдущий бой, этот поединок - я им не нравлюсь. Это разочаровывает. Я уже устал расстраиваться. Это ужасно. Я отдал все, что у меня было, но мне дают такие результаты.

Если Паркер захочет дать мне реванш, я подерусь с ним. Его тренер Энди Ли сказал, что я победил в этом поединке. Я навязывал бой. Не знаю, куда смотрели судьи. Я нанес больше силовых ударов, активно работал на ближней дистанции. Я ни за что не позволю им меня расстраивать. Я выйду на ринг снова, поскольку не позволю им победить. Я очень расстроен, но они не победили. Они хотят, чтобы я завершил карьеру, но пока я не буду уходить" - сказал он.

Напомним, что ранее Руис с проблемами победил Арреолу.

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