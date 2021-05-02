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Энди Руис: Я был слишком уверен в себе, отдаю Крису должное
Комментарий боксера
Американский супертяжеловес Энди Руис (34-2, 22 КО) прокомментировал свою
"У Криса было все, что нужно. Он ветеран и мощный панчер.
Мы сделали то, что должны были, и одержали победу. Помните о том, что я был на дне, но мне пришлось возвращаться. Слава Богу, мы победили и можем идти дальше.
Арреола зацепил меня хорошим ударом справа, тогда я немного опустил руки. Я был слишком уверен в себе. Отдаю Крису должное. Он поймал меня отличным ударом, но я продолжал работать. Я немного чувствовал себя потерявшим хватку, и я знаю, что другие бойцы понимают, что это такое", - сказал он.
Напомним, что ранее Дерек Чисора
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