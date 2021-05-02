Энди Руис: Я был слишком уверен в себе, отдаю Крису должное

Американский супертяжеловес Энди Руис (34-2, 22 КО) прокомментировал свою победу в поединке против Криса Арреолы (38-7-1; 33 КО). Его слова цитирует ESPN:

"У Криса было все, что нужно. Он ветеран и мощный панчер.

Мы сделали то, что должны были, и одержали победу. Помните о том, что я был на дне, но мне пришлось возвращаться. Слава Богу, мы победили и можем идти дальше.

Арреола зацепил меня хорошим ударом справа, тогда я немного опустил руки. Я был слишком уверен в себе. Отдаю Крису должное. Он поймал меня отличным ударом, но я продолжал работать. Я немного чувствовал себя потерявшим хватку, и я знаю, что другие бойцы понимают, что это такое", - сказал он.