  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Энди Руис: Я был слишком уверен в себе, отдаю Крису должное
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энди Руис: Я был слишком уверен в себе, отдаю Крису должное

Бокс
(1 голосов)

Комментарий боксера

Энди Руис: Я был слишком уверен в себе, отдаю Крису должное

UA-Футбол
Новина українською

Американский супертяжеловес Энди Руис (34-2, 22 КО) прокомментировал свою победу в поединке против Криса Арреолы (38-7-1; 33 КО). Его слова цитирует ESPN:

"У Криса было все, что нужно. Он ветеран и мощный панчер.

Мы сделали то, что должны были, и одержали победу. Помните о том, что я был на дне, но мне пришлось возвращаться. Слава Богу, мы победили и можем идти дальше.

Арреола зацепил меня хорошим ударом справа, тогда я немного опустил руки. Я был слишком уверен в себе. Отдаю Крису должное. Он поймал меня отличным ударом, но я продолжал работать. Я немного чувствовал себя потерявшим хватку, и я знаю, что другие бойцы понимают, что это такое", - сказал он.

Напомним, что ранее Дерек Чисора прокомментировал поражение от Паркера.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энди Руис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...