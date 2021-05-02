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Диллиан Уайт о бое Чисора - Паркер: Ограбление
По другому и не скажешь
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (28-2, 18 КО) прокомментировал
Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер:
"Fuck*ng бокс. Дерек Чисора выиграл этот бой с разницей как минимум в два раунда. Ограбление"
Ранее сам Чисора
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