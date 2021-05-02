Диллиан Уайт о бое Чисора - Паркер: Ограбление

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (28-2, 18 КО) прокомментировал результат боя своего соотечественника Дерека Чисоры (32-11, 10 КО) против новозеландца Джозефа Паркера (29-2, 21 КО).

Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер:

"Fuck*ng бокс. Дерек Чисора выиграл этот бой с разницей как минимум в два раунда. Ограбление"