Кубинского боксера подозревают в убийстве беременной подруги

Известный кубинский легковес Феликс Вердехо (27-2, 17 КО) является главным подозреваемым по делу об убийстве 27-летней Кеишлы Марлен Родригес Ортис.

Девушка в четверг планировала встретиться с Вердехо, чтобы обсудить свою беременность. А уже в субботу ее тело обнаружили в заливе в Сан-Хосе. Предварительно Ортис была избита, а в ее организм ввели наркотические препараты.

BoxingScene отмечает, что у Вердехо был сообщник, вместе с которым боксер скинул девушку с моста, а потом выстрелил в нее.

Тело Ортис было так изуродовано, что опознать ее удалось только благодаря татуировке, сделанной в честь Вердехо.

Вердехо официально женат, но его супруга знала, что у боксера был многолетний роман с Ортис.

Феликс Вердехо в последнем бою в декабре 2020 года нокаутом проиграл Масайоши Накатани, который в июне будет драться с Василием Ломаченко.