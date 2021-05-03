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Кубинского боксера подозревают в убийстве беременной подруги
Жуткая история
фото - boxingscene.com
Известный кубинский легковес Феликс Вердехо (27-2, 17 КО) является главным подозреваемым по делу об убийстве 27-летней Кеишлы Марлен Родригес Ортис.
Девушка в четверг планировала встретиться с Вердехо, чтобы обсудить свою беременность. А уже в субботу ее тело обнаружили в заливе в Сан-Хосе. Предварительно Ортис была избита, а в ее организм ввели наркотические препараты.
BoxingScene отмечает, что у Вердехо был сообщник, вместе с которым боксер скинул девушку с моста, а потом выстрелил в нее.
Тело Ортис было так изуродовано, что опознать ее удалось только благодаря татуировке, сделанной в честь Вердехо.
Вердехо официально женат, но его супруга знала, что у боксера был многолетний роман с Ортис.
Феликс Вердехо в последнем бою в декабре 2020 года нокаутом проиграл Масайоши Накатани, который в июне будет драться с Василием Ломаченко.
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