У Усика ждут официальное письмо от WBO по бою с Джошуа

На прошлой неделе в зарубежных СМИ появилась информация, что промоутеры зашли в тупик в переговорах по бою между двумя чемпионами мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Если у Джошуа сорвется бой с Фьюри, то его следующим соперником должен стать обязательный претендент WBO украинец Александр Усик (18-0, 13 КО). Об этом еще раз напомнил промоутер боксера Александр Красюк.

"На следующей неделе ждем официальное письмо от WBO о поединке Джошуа – Усик. Решение будет за Джошуа: оставлять титул вакантным или все же защищать его против Александра Усика. Официально бой Джошуа - Фьюри еще не отменен. Ждем хорошие для нас новости", - сказал Красюк в комментарии Instagram-аккаунту Luckypunch.net.

Альтернативным вариантом для Александра Усика остается бой с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за статус временного чемпиона мира.