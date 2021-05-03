  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик поздравил всех с Пасхой
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик поздравил всех с Пасхой

Бокс
(1 голосов)

Украинец одел на себя рясу

Усик поздравил всех с Пасхой

Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик поздравил всех своих подписчиков с Пасхой в Instagram.

Под постом украинец опубликовал фото в церковной рясе.

"Христос Воскрес, всех со светили праздником Пасхи , мира добра Любови".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...