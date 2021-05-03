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Усик поздравил всех с Пасхой
Украинец одел на себя рясу
Украинский супертяжеловес Александр Усик поздравил всех своих подписчиков с Пасхой в Instagram.
Под постом украинец опубликовал фото в церковной рясе.
"Христос Воскрес, всех со светили праздником Пасхи , мира добра Любови".
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