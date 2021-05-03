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Энди Руис хочет провести бой с Луисом Ортисом

Бокс
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Но пока переговоры стороны не проводили

Энди Руис хочет провести бой с Луисом Ортисом

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис-младший (34-2, 22 КО) отреагировал на возможный поединок с кубинским боксером Луисом Ортисом (32-2, 27 КО).

"Нам просто нужно поговорить с Элом Хэймоном. Я думаю, что бой с Ортисом был бы захватывающим. Но мне просто нужно вернуться в ринг, мне нужно вернуться к тренировкам, чтобы я мог чувствовать себя хорошо, чувствовать себя лучше.

Я действительно счастлив, что он длился 12 раундов. Пора возвращаться в спортзал", – сказал Руис.

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В статье: Луис Ортис Энди Руис
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