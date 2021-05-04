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Никакого Гвоздика. Американец Смит будет драться с Бетербиевым

Бокс
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Назревает интригующий бой

Никакого Гвоздика. Американец Смит будет драться с Бетербиевым

Новина українською

Новый чемпион WBO в полутяжелом весе Джо Смит-младший (27-3, 21 КО) в следующем бою встретится с обладателем поясов WBC и IBF Артуром Бетербиевым (16-0, 16 КО).

Бой Смит-Бетербиев подтвердил босс промоутерской компании Top Rank Боб Арум. По его словам, поединок состоится осенью 2021 года в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гарден.

Ранее Арум заявил, что организует для украинца Александра Гвоздика бой против Смита, если тот решит возобновить карьеру. Сам Гвоздик допускал вариант с возвращением на ринг, но только в случае получения очень заманчивого предложения.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Владимир Кличко вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых бойцов в истории.

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В статье: Александр Гвоздик Джо Смит-младший Артур Бетербиев
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