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Никакого Гвоздика. Американец Смит будет драться с Бетербиевым
Назревает интригующий бой
Новый чемпион WBO в полутяжелом весе Джо Смит-младший (27-3, 21 КО) в следующем бою встретится с обладателем поясов WBC и IBF Артуром Бетербиевым (16-0, 16 КО).
Бой Смит-Бетербиев подтвердил босс промоутерской компании Top Rank Боб Арум. По его словам, поединок состоится осенью 2021 года в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гарден.
Ранее Арум заявил, что организует для украинца Александра Гвоздика бой против Смита, если тот решит возобновить карьеру. Сам Гвоздик допускал вариант с возвращением на ринг, но только в случае получения очень заманчивого предложения.
Ранее UA-Футбол
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